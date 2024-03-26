المندوبة البريطانية بمجلس الأمن: نحتاج لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بشكل عملي

مصراوي

قالت مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن الدولي باربرا وودورد، اليوم الثلاثاء، إن هناك حاجة بشكل عملي لتنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة والتزام الأطراف به.

وأعربت وودورد عن قلق لندن بشأن منع إسرائيل وصول قوافل مساعدات الأونروا لشمالي غزة.

وكان ممثل الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن الدولي قال، اليوم الثلاثاء، إنه امتنع عن التصويت بشأن قرار وقف إطلاق النار في غزة لعدم اشتراطه الإفراج عن الأسرى وإدانة حماس.

وأكد أنه يجب على مجلس الأمن الدولي إدانة حركة حماس، مشيرا إلى أن العملية العسكرية في رفح لن تحقق المطلوب منها، موضحا أن الإدارة الأمريكية نقلت ذلك للجانب الإسرائيلي.

وشدد ممثل الولايات المتحدة بمجلس الأمن الدولي على ضرورة إجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية وضمان وحدة غزة مع الضفة الغربية.