أحدهم حضر بكرسي متحرك.. تفاصيل جلسة محاكمة المتهمين في هجوم موسكو (فيديو-صور)

وكالات

في أولى جلسات محاكمة المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم، بعد مشاركتهم في الهجوم على قاعة حفلات موسيقية في ضواحي العاصمة موسكو مساء الجمعة، وتبني تنظيم داعش خراسان الهجوم، اعترف المتهمون بما وجه إليهم من تهم والتي على رأسها تهمة الإرهاب.

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لقطات وصول متهمين اثنين آخرين في قضية هجوم "كروكوس سيتي هول" إلى محكمة باسمان في موسكو pic.twitter.com/DVbVYBUYkN — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) March 24, 2024

المتهم الأول داليرجون ميرزويف ويبلغ من العمر 32 عامًا، وهو مواطن من طاجيكستان، ولديه أربعة أطفال قاصرين، اعترف بجميع التهم الموجه إليه في الهجوم الدامي على العاصمة الروسية، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لمحكمة مدينة موسكو، وكان لدى ميرزويف إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر في نوفوسيبيرسك، في روسيا.

⚡️لقطات من قاعة محكمة "باسماني" ضد المشتبه بهم في قضية الهجوم الإرهابي على قاعة كروكوس pic.twitter.com/y0nuH358F8 — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 24, 2024

أما المتهم الثاني في قضية الهجوم الإرهابي يدعى راشاباليزود سعيدا كرامي وهو من مواليد 1994، ويتواصل في المحكمة من خلال مترجم.

أما المتهم الثالث في قضية الهجوم الإرهابي هو فريدوني شمس الدين، من مواليد عام 1998 في طاجيكستان، وهو مواطن من هذا البلد، لديه طفل عمره ثمانية أشهر. وكان فريدوني يعمل رسميًا في مصنع في روسيا.

بينما المتهم الرابع محمد صبير فايزوف فقد وصل المحكمة بكرسي متحرك.

❗️تم نقل المتهم الرابع في قضية الهجوم الإرهابي في كروكوس، إلى المحكمة على كرسي متحرك، ومعه طبيب pic.twitter.com/5WknbjAeKL — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 24, 2024

وفي وقت سابق اليوم، وصل المشتبه بمشاركتهم في الهجوم الدامي إلى محكمة موسكو الجزئية اليوم الأحد، وتلقت المحكمة الروسية، من هيئة التحقيق الروسية طلبا بسجن 4 من المشاركين في الهجوم على قاعة "كروكوس سيتي هول" في كراسنوغورسك بضواحي موسكو، حيث قتل نحو 152 شخصا.

ووفقا للمحكمة، اتهم اثنان من المشاركين بالهجوم، وهما راشاباليزودا سيداكرامي مورودالي وميرزويف داليرجون، بتهمة "هجوم إرهابي"، بحسب وكالة "تاس".

كذلك، اتهمت هيئة التحقيق الروسية اثنين آخرين من المشاركين، هما فايزوف محمد سوبير وفريدوني شمس الدين، بـ بتهمة "هجوم إرهابي"، وقد تم نقلهما إلى المحكمة.

محكمة روسية تتهم اثنين من المشاركين في هجوم ضواحي موسكو بارتكاب عمل إرهابي جماعي pic.twitter.com/CCbdw9oOS6 — Arab-Military (@ashrafnsier) March 24, 2024

يذكر أن الهجوم الدامي الذي نفذ عبر إطلاق الرصاص الحي على المدنيين، وإشعال النار أيضا عبر تفجير القنابل في قاعة مبنى "روكوس سيتي" الذي يبعد نحو 20 كيلومترا من الكرملين، أدى إلى مقتل أكثرمن 152 شخصاً، وإصابة العشرات. وتبناه تنظيم داعش.

وأتى بعد أسبوعين من تحذير السفارة الأمريكية في روسيا من أن "متطرفين" لديهم خطط وشيكة لشن هجوم في موسكو.