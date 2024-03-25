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BBC

أحدهم حضر بكرسي متحرك.. تفاصيل جلسة محاكمة المتهمين في هجوم موسكو (فيديو-صور)

01:17 ص الإثنين 25 مارس 2024

محاكمة المتهمين في هجوم موسكو

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وكالات

في أولى جلسات محاكمة المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم، بعد مشاركتهم في الهجوم على قاعة حفلات موسيقية في ضواحي العاصمة موسكو مساء الجمعة، وتبني تنظيم داعش خراسان الهجوم، اعترف المتهمون بما وجه إليهم من تهم والتي على رأسها تهمة الإرهاب.

المتهم الأول داليرجون ميرزويف ويبلغ من العمر 32 عامًا، وهو مواطن من طاجيكستان، ولديه أربعة أطفال قاصرين، اعترف بجميع التهم الموجه إليه في الهجوم الدامي على العاصمة الروسية، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لمحكمة مدينة موسكو، وكان لدى ميرزويف إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر في نوفوسيبيرسك، في روسيا.

أما المتهم الثاني في قضية الهجوم الإرهابي يدعى راشاباليزود سعيدا كرامي وهو من مواليد 1994، ويتواصل في المحكمة من خلال مترجم.

أما المتهم الثالث في قضية الهجوم الإرهابي هو فريدوني شمس الدين، من مواليد عام 1998 في طاجيكستان، وهو مواطن من هذا البلد، لديه طفل عمره ثمانية أشهر. وكان فريدوني يعمل رسميًا في مصنع في روسيا.

بينما المتهم الرابع محمد صبير فايزوف فقد وصل المحكمة بكرسي متحرك.

وفي وقت سابق اليوم، وصل المشتبه بمشاركتهم في الهجوم الدامي إلى محكمة موسكو الجزئية اليوم الأحد، وتلقت المحكمة الروسية، من هيئة التحقيق الروسية طلبا بسجن 4 من المشاركين في الهجوم على قاعة "كروكوس سيتي هول" في كراسنوغورسك بضواحي موسكو، حيث قتل نحو 152 شخصا.

ووفقا للمحكمة، اتهم اثنان من المشاركين بالهجوم، وهما راشاباليزودا سيداكرامي مورودالي وميرزويف داليرجون، بتهمة "هجوم إرهابي"، بحسب وكالة "تاس".

كذلك، اتهمت هيئة التحقيق الروسية اثنين آخرين من المشاركين، هما فايزوف محمد سوبير وفريدوني شمس الدين، بـ بتهمة "هجوم إرهابي"، وقد تم نقلهما إلى المحكمة.

يذكر أن الهجوم الدامي الذي نفذ عبر إطلاق الرصاص الحي على المدنيين، وإشعال النار أيضا عبر تفجير القنابل في قاعة مبنى "روكوس سيتي" الذي يبعد نحو 20 كيلومترا من الكرملين، أدى إلى مقتل أكثرمن 152 شخصاً، وإصابة العشرات. وتبناه تنظيم داعش.

وأتى بعد أسبوعين من تحذير السفارة الأمريكية في روسيا من أن "متطرفين" لديهم خطط وشيكة لشن هجوم في موسكو.

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