بولندا تعتزم استدعاء السفير الروسي لتفسير سبب "انتهاك مجالها الجوي" بصاروخ



موسكو (د ب أ)

ذكرت وكالة الأنباء البولندية (بي إيه بي) أن بولندا ستستدعي السفير الروسي لشرح ما قالت إنه انتهاك لمجالها الجوي بصاروخ كروز روسي في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

ويعتمد اتخاذ مزيد من الإجراءات من بولندا على المعلومات التي يقدمها السفير، حسبما نقلت الوكالة عن نائب وزير الخارجية البولندي أندريه شينا .

وقال أندريه شينا لتلفزيون "بولسات" إن صاروخ كروز حلق فوق الأراضي البولندية لمدة 39 ثانية، مضيفا أنه لو استمر انتهاك المجال الجوي لفترة أطول، لكان قد تم إسقاطه.

ويقول مسؤولون بولنديون إن المجال الجوي انتهك في الساعة 0423 صباحا بصاروخ كروز أطلقته طائرة روسية بعيدة المدى واستهدف بلدات في غربى أوكرانيا.

ويتردد أن الحادث وقع في المجال الجوي البولندي بالقرب من قرية أوزردوف، في مقاطعة لوبلين بجنوب شرقي البلاد.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تعبر فيها حرب روسيا في أوكرانيا إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وقد اكتشف الجيش البولندي سابقا انتهاك مجاله الجوي بصاروخ روسي في نهاية ديسمبر.

وفي نوفمبر، قصف صاروخ قرية بولندية على الحدود مع أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين. وافترض مسؤولون غربيون أنه كان صاروخا أوكرانيا مضادا للطائرات تم نشره للدفاع ضد الهجمات الروسية.