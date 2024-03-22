إعلان

BBC

غواصة روسية تطلق صاروخًا مجنحًا لمسافة تزيد عن ألف كيلومتر في بحر اليابان

11:14 ص الجمعة 22 مارس 2024

إطلاق الصاروخ

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو- (د ب أ)

أفاد أسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الجمعة، بأن الغواصة "فولخوف" التابعة له أطلقت في إطار التدريبات القتالية صاروخا مجنحا طراز "كاليبر" على هدف ساحلي في شرق البلاد.
وقال أسطول المحيط الهادئ في بيان: "وفقا لخطة التدريب القتالي، أطلق طاقم الغواصة /فولخوف/ التي تعمل بالديزل والكهرباء والتابعة لأسطول المحيط الهادئ، صاروخا مجنحا طراز كاليبر من موقع تحت الماء في بحر اليابان".
وذكر البيان أن إطلاق الصاروخ تم تنفيذه على هدف ساحلي في ميدان رماية "سوركوم" التكتيكي بإقليم خاباروفسك، يحاكي موقع إطلاق نار لعدو وهمي.

وقبل الإطلاق احتلت الغواصة سرا موقعها في المنطقة المخصصة للرماية. وتجاوز مدى إطلاق الصاروخ ألف كيلومتر، حسب البيان.
وأوضح البيان أن إغلاق منطقة الرماية قامت به سفن تابعة لأسطول المحيط الهادئ، إضافة إلى طائرات ومسيرات تابعة للطيران البحري.

إطلاق الصاروخ بحر اليابان موسكو

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تايوان تعلن رصد تحليق 36 طائرة حربية صينية حول شواطئها

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

عاجل - تراجع حاد في سعر الذهب اليوم الجمعة ببداية التعاملات
المكيف بـ13 جنيهًا.. زيادة جنيه في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
التذكرة تبدأ من 9 جنيهات.. ننشر زيادة أسعار الميني باص والنقل الجماعي بالقاهرة
بعد رفع أسعار الوقود.. مصير التعريفة الجديدة للركوب بالمحافظات