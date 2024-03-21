الاحتلال يزعم القضاء على 140عنصرًا من حماس بمستشفى الشفاء

غزة/ تل أبيب - (د ب أ)

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الخميس، القضاء على حوالي 140 عنصرا من حماس والجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى اعتقال حوالي 650 عنصرا آخرين، خلال عمليته على مدار أربعة أيام في مستشفى الشفاء في شمال غزة.

وكانت هذه قفزة كبيرة من 90 تم القضاء عليهم وما بين 160 إلى 350 معتقلا، وهو ادّعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست " العبرية في موقعها الإلكتروني.

وادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الأمر الغريب أن جميع نشطاء الجهاد الإسلامي في المنطقة استسلموا بسرعة، في حين انقسمت قوات حماس إلى مجموعتين، حيث استسلمت مجموعة كبيرة أيضا بشكل جماعي وواصلت مجموعة كبيرة أخرى المقاومة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، زعم الجيش أنه لم يلحق أي ضرر بالمدنيين والمرضى والأطباء والمعدات الطبية خلال العملية في مستشفى الشفاء.

ولم يتسن التأكد من أي من هذه المعلومات بصورة مستقلة.

وكانت القوات الإسرائيلية قد دخلت أكبر مستشفى في قطاع غزة في الساعات الأولى من يوم الاثنين الماضي.

وأوضح الجيش أن جنديين إسرائيليين قتلا في العملية حتى الآن.

وتتعرض إسرائيل لانتقادات دولية متزايدة بسبب الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين والأحوال الكارثية في قطاع غزة.