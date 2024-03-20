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BBC

البث الإسرائيلية: رصد 3500 إطلاق صاروخي من لبنان و38 من سوريا منذ بدء الحرب

10:01 م الأربعاء 20 مارس 2024

إطلاق 3 قذائف صاروخية من جنوب لبنان على إسرائيل

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مصراوي

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مقتل 17 من المدنيين وجنود جيش الاحتلال جراء هجمات حزب الله ورصد 3500 إطلاق صاروخي من لبنان و38 من سوريا منذ بدء الحرب.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هناك إطلاق صواريخ من لبنان على مزارع شبعا وييرون ومسجاف عام ومرجليوت في شمال إسرائيل.

من جانبه، قال حزب الله إنه استهدف موقع المرج الإسرائيلي بقذائف المدفعية، وكذلك قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وحقق إصابة مباشرة.

كما أشار حزب الله إلى أنه استهدف موقع رويسات العلم بتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحقق إصابة مباشرة.

إطلاق صواريخ من لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صواريخ على مزارع شبعا استهداف موقع المرج الإسرائيلي

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