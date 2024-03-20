متجاهلة طلب واشنطن.. مونتينيجرو تسلم أحد المطلوبين إلى كوريا الجنوبية

بودجوريتشا - (د ب أ)

أكدت محكمة الاستئناف في مونتينيجرو (الجبل الأسود) حكما يقضي بأن طلب كوريا الجنوبية لتسلم إمبراطور العملات الرقمية المشفرة "دو كوون" له الأولوية على طلب مماثل من جانب الولايات المتحدة حيث يرغب ممثلو الادعاء العام هناك أيضا في محاكمته بتهمة المسؤولية عن انهيار بقيمة 40 مليار دولار في عملة "تيرا يو إس دي" المستقرة في عام 2022.

وبهذا التطور الأخير، قد يتم تسليم كوون في نهاية هذا الأسبوع عندما تنتهي عقوبة السجن الصادرة بحقه، والتي أصدرتها سلطات مونتينيجرو ضده بتهمة استخدام وثائق مزورة.

وأيدت محكمة الاستئناف حكما أصدرته في وقت سابق المحكمة العليا في مدينة بودجوريتشا أيضا عاصمة دولة مونتينيجرو والتي تم فيها اعتقال دو كوون العام الماضي بعد هروبه من العدالة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

يذكر أن دو كوون هو المؤسس المشارك لشركة تيرافورم لابس وهو مطلوب من جانب الولايات المتحدة بناء على مزاعم بارتكاب عملية احتيال تتعلق بالعملة الرقمية المشفرة التي أدت إلى تآكل 40 مليار دولار على الأقل في القيمة السوقية.

واتهم ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة كوون بتدبير عملية احتيال تتعلق بالعملة المشفرة على مدار سنوات.