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BBC

إعلام عبري: اعتقال 7 متظاهرين إثر أعمال شغب ضد الحكومة في تل أبيب

09:31 م السبت 02 مارس 2024

اعتقال 7 متظاهرين إثر أعمال شغب ضد الحكومة

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مصراوي
أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، اعتقال سبعة متظاهرين إثر أعمال شغب في مظاهرة ضد الحكومة في شارع كابلان في تل أبيب.
كان الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين احتشدوا مساء اليوم السبت، للمطالبة باستعادة الأسرى من غزة وعقد صفقة تبادل.
واتجه المتظاهرون وعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة إلى قرب المقر الرسمي لإقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس.
وتظاهر آلاف المستوطنين في "شارع كابلان" في "تل أبيب"، للمطالبة برحيل حكومة نتنياهو وتحديد موعد لإجراء الانتخابات.

اعتقال متظاهرين أعمال شغب الاحتلال الإسرائيلي

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