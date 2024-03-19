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BBC

إعلام ليبي: مسلحون يقتحمون معبر رأس جدير الحدودي ويشتبكون مع عناصر تابعة لحكومة الدبيبة

01:19 ص الثلاثاء 19 مارس 2024

معبر رأس جدير

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام ليبية، أن مسلحين اقتحموا معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، ويشتبكون مع عناصر تابعة لحكومة الدبيبة.

وفي وقت سابق، بحث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي مع عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد اللافي تطورات الأزمة السياسية في ليبيا والاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في شهر أبريل المقبل.

وتناول الجانبان، بحسب بيان للمجلس الرئاسي الليبي الأحد، عدداً من القضايا أبرزها "حالة الانسداد السياسي الراهنة، وما تم إنجازه في ملف المصالحة الوطنية، وجهود انعقاد المؤتمر الوطني الجامع، بمشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية".

وقد أكد اللافي، المكلّف بملف المصالحة الوطنية في ليبيا، أن "المجلس الرئاسي يدعم مبادرات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نحو دفع المسار السياسي للتقدّم، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الليبيون" وفق ما ذكر البيان.

معبر رأس جدير ليبيا تونس حكومة الدبيبة

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