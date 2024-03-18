حكومة غزة تحمل الاحتلال مسؤولية سلامة الصحفيين المعتقلين من مجمع الشفاء

مصراوي

حمل المكتب الإعلامي الحكومي بغزة جيش الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة لسلامة وحياة الطواقم الصحفية التي اقتادها إلى جهة مجهولة بعد التنكيل بهم وممارسة الضرب المبرح بحقهم.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، خلال بيان له، إنه في إطار جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" المستمرة بعد اقتحام مجمع الشفاء الطبي، اعتقل مجموعة من الطواقم الصحفية والإعلامية التي تعمل على التغطية الصحفية للعدوان "الإسرائيلي" من داخل المجمع، ومن بينهم الصحفي إسماعيل الغول مراسل قناة الجزيرة وطاقم القناة وغيرهم من طواقم وسائل الإعلام.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي، "نُدين بأشد العبارات هذه الانتهاكات الصارخة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الطواقم الصحفية والإعلامية، فإنه ينتهك القانون الدولي واتفاقية جنيف وبروتوكولات حقوق الإنسان.

وحمل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الطواقم الصحفية التي اقتادها جيش الاحتلال إلى جهة مجهولة بعد التنكيل بهم وممارسة الضرب المبرح بحقهم، ونُعرب عن تخوفنا البالغ من سلوك الاحتلال تجاه إخفاء مصيرهم جميعاً.

كما طالب المكتب الإعلامي الحكومي الاتحاد الدولي للصحفيين وكل المنظمات والهيئات والأجسام الصحفية والإعلامية الدولية والعربية إلى إدانة هذه الجرائم المتواصلة بحق الصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام العاملة في فلسطين.

كما طالب بممارسة كل وسائل الضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية الممتدة منذ ستة شهور متواصلة، وخاصة حرب الإبادة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين الذين استشهد منهم حتى الآن 135 صحفياً وإعلامياً.