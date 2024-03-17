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هجوم بالقنابل الحارقة يستهدف السفارة الروسية في مولدوفا (فيديو)

12:26 م الأحد 17 مارس 2024

روسيا

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(مصراوي)

قالت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، اليوم الأحد، إن مقر السفارة الروسية في مولدوفا تعرضت لهجوم باستخدام قنبلة حارقة.

وقام رجل بإلقاء قنبلة حارقة والهجوم على مقر السفارة الروسية في مولدوفا، بينما قامت قوات الشرطة بإلقاء القبض عليه ومنع وصول الأشخاص إلى مقر الحادث بشكل مؤقت، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نيكستا" التي أشارت إلى عدم وقوع إصابات.

وتجرى انتخابات الرئاسة الروسية منذ الجمعة الماضية وتنتهي اليوم الأحد بين 4 مرشحين على رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

هجوم بالقنابل الحارقة السفارة الروسية مولدوفا

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