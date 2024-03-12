حماس: تصريح الأونروا بعدم وجود إرادة دولية لإدخال المساعدات إلى غزة إخفاق للمجتمع الدولي

مصراوي

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن تصريح الأونروا بعدم وجود إرادة دولية لإدخال المساعدات إلى غزة إعلان إخفاق للمجتمع الدولي ورضوخ لسياسات الإبادة الجماعية.

وأضافت حماس، أننا نكرر مطالبتنا جميع الأطراف بضرورة التحرك الفوري والعاجل لإجبار سلطات الاحتلال على فتح جميع المعابر البرية مع القطاع.

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال إن واشنطن سوف تواصل العمل من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع على الأقل بغزة في إطار صفقة تشمل الإفراج عن الأسرى.

وأضاف وزير الخارجية، أننا نواصل العمل من أجل تحقيق حل الدولتين لضمان الحرية والكرامة والأمن والرخاء لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن 8 أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي توجهوا برسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقشوا فيها مسألة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وطالب أعضاء الكونجرس، الرئيس الأمريكي بأن يوضح إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، تحذيرًا من أن منع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة ستؤدي إلى "عواقب وخيمة" أن منع تسليم المساعدات في غزة سيؤدي لعواقب وخيمة.