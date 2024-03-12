الصين تطالب اليابان ببدء نظام التعويض عن أضرار مياه فوكوشيما

طوكيو - (د ب أ)

طالبت الصين اليابان بإنشاء نظام تعويض عن الأضرار الاقتصادية المحتملة الناجمة عن إطلاق طوكيو المياه المعالجة المحتوية على التريتيوم من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة، في المحيط، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة أنباء كيودو اليابانية ، إن طوكيو رفضت الطلب، مشيرة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلصت إلى أن تصريف المياه آمن، وليس من المرجح أن تتراجع الصين عن طلبها، حسبما أفادت مصادر مطلعة على العلاقات الثنائية.

وأوضحت المصادر أن مسؤولين صينيين بارزين قدموا الطلب لليابان العام الماضي، عدة مرات عبر القنوات الدبلوماسية. وفرضت بكين حظرا على استيراد جميع منتجات المأكولات البحرية من جارتها منذ بدء إطلاق المياه في أغسطس 2023.

وهناك خلاف قائم بين الدولتين الآسيويتين بشأن حظر الاستيراد الشامل الذي فرضته الصين. وحثت طوكيو بكين على رفع القيود التجارية في وقت قريب، بيد أن بكين اتهمت طوكيو بتصريف "مياه ملوثة نوويا".

وفي يوليو ٢٠٢٣، قدمت الوكالة الدولية تقريرا لليابان، خلصت فيه إلى أن إطلاق مياه فوكوشيما يتماشى مع معايير الأمان العالمية وأن التصريف سيكون له "تأثير إشعاعي ضئيل على الناس والبيئة".