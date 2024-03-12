وزير خارجية إسرائيل يطالب مجلس الأمن بالضغط على حماس لتحرير الأسرى

نيويورك - (د ب أ)

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على حركة حماس الفلسطينية لتحرير الأسرى في قطاع غزة.

وقال كاتس لأقوى هيئة في الأمم المتحدة يوم الإثنين: "أطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على منظمة حماس للإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى".

وأضاف الوزير: "أرجوكم ابذلوا قصارى جهدكم لوقف هذا الجحيم الحي على الأرض".

واجتمع مجلس الأمن الدولي لمناقشة تقرير تم تقديمه قبل أسبوع، قالت فيه الأمم المتحدة إن المزاعم الإسرائيلية بالعنف الجنسي خلال الهجمات التي شنها عناصر من حماس وغيرها من المنظمات الفلسطينية المتطرفة في 7 أكتوبر كانت ذات مصداقية.