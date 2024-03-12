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BBC

وزير خارجية إسرائيل يطالب مجلس الأمن بالضغط على حماس لتحرير الأسرى

11:12 ص الثلاثاء 12 مارس 2024

يسرائيل كاتس

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نيويورك - (د ب أ)

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على حركة حماس الفلسطينية لتحرير الأسرى في قطاع غزة.

وقال كاتس لأقوى هيئة في الأمم المتحدة يوم الإثنين: "أطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على منظمة حماس للإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى".

وأضاف الوزير: "أرجوكم ابذلوا قصارى جهدكم لوقف هذا الجحيم الحي على الأرض".

واجتمع مجلس الأمن الدولي لمناقشة تقرير تم تقديمه قبل أسبوع، قالت فيه الأمم المتحدة إن المزاعم الإسرائيلية بالعنف الجنسي خلال الهجمات التي شنها عناصر من حماس وغيرها من المنظمات الفلسطينية المتطرفة في 7 أكتوبر كانت ذات مصداقية.

يسرائيل كاتس نيويورك إسرائيل حركة حماس الفلسطينية غزة

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