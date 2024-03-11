حكومة الاحتلال: نتنياهو أمر بتجهيز آلاف أماكن الحبس لمعتقلين جدد بشكل عاجل

مصراوي

قالت رئاسة وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أسند إلى وزارات المالية والدفاع والأمن القومي بتجهيز آلاف أماكن الحبس لمعتقلين وسجناء أمنيين جدد بشكل عاجل.

وأوضحت رئاسة وزراء الاحتلال، أن قرار نتنياهو صدر بعد جلسة طرح خلالها الجيش وجهاز الأمن العام تقديرهما باعتقال آلاف "الإرهابيين" في غزة والضفة الغربية.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، نشر آلاف من أفراد الشرطة في القدس واعتقال 20 شخصا بزعم تحريضهم على الإرهاب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اتخذ قرارا بأن أي اقتحام من شرطة الاحتلال لباحات المسجد الأقصى خلال شهر رمضان سيتم بتعليمات منه.

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشدد إجراءاتها عند أبواب المسجد الأقصى المبارك وتمنع دخول شبان لأداء صلاتي العشاء والتراويح، وفقا لما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وأكدت أن الاحتلال يفرض قيودا على دخول الشباب للأقصى لأداء التراويح ويسمح بدخول النساء ومن فوق سن الـ 40