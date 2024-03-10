نائب شولتس: عدم اتفاق البرلمان في قضية صواريخ "تاوروس" سيعكس صورة غير جيدة

برلين - (د ب أ)

نصح روبرت هابيك نائب المستشار الألماني أولاف شولتس الحكومة الائتلافية في بلاده بتجنب أي مواجهة تصعيدية في التصويت على مذكرة مقدمة من الاتحاد المسيحي (الذي يتزعم المعارضة في ألمانيا) لتوريد صواريخ تاوروس الموجهة إلى أوكرانيا.

يذكر أن هابيك المنتمي إلى حزب الخضر، يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد، وهو يقوم حاليا بزيارة للولايات المتحدة.

وفي تصريحات لتلفزيون صحيفة "فيلت" الألمانية، قال هابيك إن عدم اتفاق البرلمان الألماني في هذه القضية سيعكس صورة غير جيدة، وأردف:" ينبغي لنا أن نستغل بشكل ذكي" الأيام المتبقية قبل التصويت المزمع يوم الخميس.

وأعرب هابيك عن أمله في أن يتم التمكن خلال هذا الوقت من تحقيق زخم "حتى يمكن تقديم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا بشكل سريع".

وفيما يتعلق باحتمال تصويت أعضاء من كتل أحزاب الحكومة لصالح المذكرة المقدمة من الاتحاد المسيحي، أبدى وزير الاقتصاد الألماني رد فعل هادئا وقال:" دائما ما كنا نشهد في عمليات تصويت مختلفة بعض الأصوات التي تسلك سلوكا مختلفا. الائتلاف لديه القدرة على التعامل مع هذا الأمر بشكل جيد".

يذكر أن الاتحاد المسيحي يعتزم طرح طلب جديد للبرلمان يوم الخميس للتصويت على توريد نظام صواريخ تاوروس لأوكرانيا، وهي الخطوة التي يرفضها المستشار شولتس لأنه يتخوف من أن تتسبب هذه الصواريخ ذات المدى البعيد في احتمال تورط ألمانيا في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وهناك مؤشرات تفيد بأن بعض أعضاء البرلمان من حزبي الخضر والديمقراطي الحر (وهما شريكا حزب شولتس الاشتراكي في الائتلاف) قد يصوتون لصالح الطلب المقدم من الاتحاد المسيحي.

وكانت رئيسة لجنة شؤون الدفاع في البرلمان وهي من الحزب الديمقراطي الحر صوتت على طلب مماثل من الاتحاد المسيحي، وأعلنت اعتزامها التصويت مجددا لصالح الطلب الذي سيتم تقديمه يوم الخميس.