سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة العراقية بغداد (صور)

القاهرة- مصراوي

قالت وكالة رويترز للأنباء، إن هناك سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة العراقية بغداد.

وحسبما أعلنت رويترز، فإن سيارات الإسعاف ومعها سيارات الشرطة هرعت باتجاه منطقة البلديات شرق العاصمة بغداد، حيث سمع دوي الانفجارات.

ووفقا لشهود عيان في حديثهم لمصراوي، فإن طائرة مسيرة استهدفت سيارة أثناء سيرها على الطريق في العاصمة العراقية بغداد، وحتى اللحظة لا يعرف هوية قائدها.

ونقلا عن مصدر أمني عراقي، فإن القصف استهدف سيارة يشتبه أنها تقل شخصية في الفصائل.