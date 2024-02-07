لجنة الانتخابات الأذربيجانية: نسبة إقبال الناخبين تتخطى 60%

باكو - (د ب أ)

أدلى 3 ملايين و922 ألفا و187 ناخبا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة على نطاق جمهورية أذربيجان، حتى الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش)، بحسب ما أعلنه فريد أوروجوف، مدير مركز المعلومات "انتخابات" بأمانة لجنة الانتخابات المركزية في أذربيجان.

ونقلت وكالة "أذرتاج" الرسمية الأذربيجانية للأنباء عن أوروجوف قوله للصحفيين، إن مستوى إقبال الناخبين على مستوى البلد يبلغ 54ر60%.

وعلى صعيد متصل، أدلى الرئيس الاذربيجاني الحالي إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا وأفراد أسرته، بأصواتهم في وقت سابق اليوم بمدينة خانكندي.

فيما أدلى كل من رئيس الوزراء علي أسدوف، ورئيسة المجلس الوطني لأذربيجان صاحبة غفاروفا، بصوتهما في العاصمة باكو.

وكانت مراكز الاقتراع فتحت أبوابها صباح اليوم الاربعاء، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث يحق لأكثر من 6 ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم.

وسيطرت الانتقادات على الانتخابات الرئاسية المبكرة، التي يرى مراقبون أنها تهدف - في المقام الأول - إلى تأمين إحكام قبضة الرئيس علييف على السلطة، حيث يقولون إن الانتخابات ليست حرة ولا نزيهة.

ومن المؤكد أنه سيتم مجددا إعلان فوز علييف، الذي تولى المنصب خلفا لوالده في عام 2003.

وبحسب المراقبين، فإن الخصوم الستة لعلييف ليسوا منافسين حقيقيين، كما أن أكبر حزبين معارضين في البلاد، يقاطعان الانتخابات.

وأفادت وكالة "أذرتاج" بأن مراكز الاقتراع بأذربيجان وخارجها فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين، في الساعة الثامنة من صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلى، حيث بدأ التصويت في كل المراكز الانتخابية المنتشرة في أنحاء أذربيجان المتعارف عليها دوليا.

وتم تهيئة كل الظروف الملائمة للتصويت في 6537 مركزا انتخابيا تابعا لــ 125 دائرة انتخابية. كما تم توزيع 6 ملايين و524 ألف و203 ورق اقتراع بين المراكز الانتخابية المزودة بكل المعدات اللازمة.

ويتم بث معلومات عن سير عملية الاقتراع من مركز المعلومات التابع للجنة المركزية للانتخابات بالتوقيت المحلي.

ويتابع الانتخابات 790 مراقبا دوليا يمثلون 72 منظمة دولية و89 دولة. كما يبلغ عدد المراقبين المحليين المسجلين للانتخابات، 89 ألفا و366 مراقبا.

ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في السابعة مساء بالتوقيت المحلى (1500 بتوقيت جرينتش).