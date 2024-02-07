الرئيس الإيراني: التواجد الأمريكي في المنطقة يزعزع الاستقرار

(مصراوي)

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، إن التواجد الأمريكي في العراق وسوريا يزعزع أمن المنطقة واستقرارها ويثير الفتن.

وأضاف رئيسي، أن الغلبة في نهاية تلك الحرب ستكون للشعب الفلسطيني الذي سيهزم "عدوهم الإسرائيلي" ولن يدعه يحقق أيا من أهدافه حتى بعد انتهاء الحرب المستمرة منذ 4 أشهر.

وكان وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان قد ناقش خلال اتصال هاتفي في وقت سابق اليوم مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، سبل وقف الحرب في قطاع غزة.

وأفادت الخارجية الإيرانية، أن المناقشات بين النظيرين شملت دراسة المبادرات المقترحة لوقف إطلاق النار بغزة ومسألة تبادل الأسرى وإرسال المساعدات الإنسانية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعلنت أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيناقش مع الإدارة الإسرائيلية، مسألة صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وأكدت الوزارة، أن زيارة بلينكن إلى إسرائيل ستشدد على سبل ضمان السلام والأمن في المنطقة لفلسطين وإسرائيل.