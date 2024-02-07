جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم كشفه عن أدلة على إرسال إيران أموالاً لحماس

تل أبيب - (د ب أ)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء إنه عثر على "أدلة" على تدفق الأموال بين إيران وحركة حماس في نظام الأنفاق الواسع تحت قطاع غزة.

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري بأن الجنود الإسرائيليين اكتشفوا وثائق تثبت تحويلات بلغ مجموعها أكثر من 150 مليون دولار من إيران إلى حماس وزعيمها في قطاع غزة، يحيى السنوار، من 2014 إلى 2020.

ونشرت جيش الاحتلال الإسرائيلي صورا فوتوغرافية لعدة وثائق بالإضافة إلى صور لمظاريف ونقود. ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

وقال هاجاري: "هذا مثال آخر على كيفية تصدير إيران للإرهاب عبر الشرق الأوسط".

وأضاف: "الإرهاب الذي تصدره إيران وتنتجه هو مشكلة عالمية".