وزير الخارجية البريطانية: على الحوثيين وقف هجماتهم في البحر الأحمر

لندن - (بي بي سي)

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، في أعقاب أحدث موجة قصف على عدة مواقع للحوثيين في اليمن، إن هجمات هؤلاء على سفن الشحن الدولي "يجب أن تتوقف".

وأضاف كاميرون في منشوره على منصة إكس: "إن أفعالهم المتهورة تعرض حياة الأبرياء للخطر، وتهدد حرية الملاحة الدولية وتتسبب في زعزعة استقرار المنطقة".

وشنت بريطانيا مع الولايات المتحدة ضربات على 36 هدفا في اليمن ليلة أمس السبت في ثالث موجة من الضربات المشتركة التي تم تنفيذها في اليمن ضد أهداف تابعة للحوثيين الموالين لإيران من بعد "تحذيرات متكررة" تم تجاهلها لأجل وقف استهدافهم السفن التجارية في البحر الأحمر وهو ما تربطه الجماعة بوقف الحرب في غزّة.

وتزامنت سلسلة الضربات الجديدة في اليمن مع حملة أمريكية انتقامية عسكرية في المنطقة بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بطائرة مسيرة شنته جماعة في العراق مرتبطة بإيران.

وكان كاميرون أجرى قبل بضعة أيام رابع زيارة له إلى الشرق الأوسط، منذ توليه منصبه في نوفمبر الماضي وتوجه إلى عمان بحثا عن "سبل تهدئة التوتر" القائم في البحر الأحمر.