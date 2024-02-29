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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير تركي بن عبد الله

10:21 م الخميس 29 فبراير 2024

الأمير تركي بن عبد الله بن ناصر

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وكالات

أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأمير تركي بن عبد الله بن ناصر اليوم الخميس.

وتابع الديوان الملكي السعودي في بيان له: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم السبت الموافق 21 / 8 / 1445هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

والأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، هو الابن السابع من أبناء الأمير ناصر بن عبد العزيز آل سعود، ووالدته هي الأميرة موضي بنت أحمد بن محمد السديري.

ولد الراحل في الرياض في 14 أبريل 1948، ويحمل إجازة ماجستير علوم سياسية، وهو من كبار رجال الأعمال وأكثرهم ثروة.

الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير تركي بن عبد الله الرياض

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