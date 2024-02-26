البرلمان المجري يصوت اليوم على طلب انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي

بودابست - (د ب أ)

توقع مراقبون أن يصادق البرلمان المجري على طلب انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي "الناتو" خلال جلسته العامة الأولى التي يعقدها اليوم الإثنين بعد عودته من العطلة الشتوية.

وكانت لجان برلمانية قد وافقت بالفعل على التصديق على انضمام السويد، والآن كل ما هو متبقي هو موافقة البرلمان بكامل أعضائه.

وتعد المجر الدولة الوحيدة من بين الدول الأعضاء الـ 31 في حلف شمال الأطلسي التي لم تصادق حتى الآن على انضمام السويد. ويجب على جميع الأعضاء الموافقة على طلبات الانضمام قبل قبول انضمام عضو جديد للحلف.

وقدمت بودابست أسبابا مختلفة لهذا التأخير، ومؤخرا، قالت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان اليمينية الشعبوية إنها شعرت "بالإهانة" بسبب الانتقادات الموجهة من السويد بشأن حالة حكم القانون في المجر.

وكانت السويد، في ظل الحرب الروسية ضد أوكرانيا، قد تقدمت بطلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي مع فنلندا في مايو 2022.

وتم قبول فنلندا باعتبارها العضو الـ 31 في الحلف في بداية أبريل من العام الماضي.

ومن ناحية أخرى، سعت السويد طوال عدة أشهر للحصول على تصديقات من تركيا والمجر، عضوي حلف شمال الأطلسي. وتخلت تركيا عن عرقلتها انضمام السويد للحلف في يناير، وواصلت المجر تأخير موافقتها على هذه الخطوة.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن أوربان ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أخيرا عن اتفاق في بودابست بموجبه سوف تشتري المجر أربع طائرات مقاتلة سويدية جديدة من طراز جربين جي أيه إس 39.