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BBC

نيويورك تايمز: استخدام الفيتو بمجلس الأمن يبدو الخيار الأقل سوءًا لدى إدارة بايدن

05:38 م السبت 24 فبراير 2024

مجلس الأمن الدولي

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مصراوي

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في افتتاحية لها، السبت، إن استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لوقف فوري لإطلاق النار قد يبدو الخيار الأقل سوءا في إدارة الرئيس جو بايدن.

وزعمت الصحيفة الأمريكية أن الحرب على غزة بمسارها الحالي تؤدي إلى قتل الفلسطينيين بينما تحقق حماس مكاسب على الصعيد الدولي، مشيرة إلى أن الجهود الأمريكية لكبح جماح إسرائيل قوبلت بالرفض من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي آثر إرضاء شركائه اليمينيين المتطرفين في الحكم.

وأوضحت "نيويورك تايمز"، أن تعميم واشنطن قرارا بشأن وقف إطلاق النار هو إشارة للإسرائيليين بأن صبر القيادة الأمريكية بدأ ينفد إزاء حرب نتنياهو.

وأفادت بأن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أكثر من 80% من الإسرائيليين يؤيدون رأي القيادة الأمريكية، مؤكدة أن السماح لهذا الصراع بالاستمرار دون رادع لم يعد مقبولا وواشنطن وحدها لديها القوة والتأثير لفعل ما يجب.

مجلس الأمن الدولي نتنياهو حق النقض جو بايدن حماس إسرائيل طوفان الأقصى

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