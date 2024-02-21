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BBC

محققون أوروبيون يطلقون عملية واسعة ضد عصابة كبرى تعمل لغسل الأموال

04:07 م الأربعاء 21 فبراير 2024

الشرطة الأوروبية

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أمستردام - (د ب أ)

أطلق محققون أوروبيون عملية واسعة النطاق ضد عصابة روسية-أوروآسيوية تعمل في غسل الأموال، بحسب ما أعلنته الشرطة الأوروبية (يوروبول) في لاهاي، اليوم الأربعاء.

وقالت وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي، إن العملية شملت تفتيش نحو 100 مبنى، وإلقاء القبض على أربعة أشخاص. كما تم تفتيش مؤسسة مالية في مالطا، تردد أنها نقطة محورية للعمليات.

وأوضحت الشرطة الأوروبية أن العصابة المالطية قامت بغسل ما يقدر بنحو 5ر4 مليون يورو (8ر4 مليون دولار) عبر أنشطة إجرامية.

وتم توجيه الأموال عن طريق شبكة من الشركات الوهمية، ما جعل من قبيل المستحيل اقتفاء أثر المصدر الإجرامي.

ويعمل المجرمون بصورة رئيسية من ريجا وبرلين، بحسب ما أوضحته الشرطة الأوروبية.

وشاركت في العملية سلطات لاتفيا وألمانيا ومالطا وفرنسا وإستونيا وإيطاليا، بالإضافة إلى أماكن أخرى.

عصابة روسية-أوروآسيوية محققون أوروبيون غسل الأموال الشرطة الأوروبية

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