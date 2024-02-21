قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

قصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، أطراف عدد من البلدات في جنوب لبنان.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم أطراف بلدات "طير حرفا" و"الجبين" و"الضهيرة" و"مجدل زون" بجنوب لبنان، بحسب ما أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأطلقت القوات الإسرائيلية فجر اليوم النار من الرشاشات الثقيلة باتجاه جبلي "اللبونة" و"العلام" في القطاع الغربي في جنوب لبنان.

وحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي طوال الليل الماضي وحتى صباح اليوم، فوق قرى قضاء "صور" وقضاء "بنت جبيل" في جنوب لبنان. وأطلقت القوات الإسرائيلية ليلا القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق.

يذكر أن المناطق الحدودية بجنوب لبنان تشهد توترا أمنيا، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الاول/أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.