"يخدم أجندة الاحتلال النازي".. حماس تعلّق على "الفيتو" الأمريكي بمجلس الأمن

وكالات

أدانت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات "الفيتو" الأمريكي ضد مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن.

وأكدت حركة حماس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته يتحملون مسؤولية مباشرة عن عرقلتهم صدور قرار بوقف العدوان على غزة، موضحة أن إفشال مشروع القرار الجزائري يخدم أجندة الاحتلال النازي الرامية لقتل وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني.

ورفض مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، مشروع القرار الجزائري الذي يدعو لوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة بعد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".

وكانت البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة وزّعت، السبت الماضي، مشروع قرار معدّل على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.

وجدّد مشروع القرار الجزائري، المطالبة بأن تمتثل جميع الأطراف بدقة لالتزاماتها فيما يتعلق بحماية المدنيين.

ورفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويطالب بوقف كل الانتهاكات وجميع الأعمال العدائية ضد المدنيين.

وشدد مشروع القرار على تأكيد الالتزام الثابت لدى المجلس برؤية حل الدولتين، ويؤكد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.

وطالب مشروع القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.