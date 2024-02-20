مجموعة السبع تبحث أزمة الملاحة في البحر الأحمر

بي بي سي

قالت وزارة النقل اليابانية إن وزراء النقل في دول مجموعة السبع سيعقدون مؤتمراً، اليوم الثلاثاء لمعالجة أزمة البحر الأحمر وتأثيرها على حركة المرور البحرية.

وجاء في بيان الوزارة أن المؤتمر سيعقد عبر الإنترنت في تمام الساعة 1200 بتوقيت غرينتش، بحضور ممثلين عن اليابان والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا.

ومن المقرر أن ينضم إليهم ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والمنظمة البحرية الدولية ومنتدى النقل الدولي، بهدف تبادل المعلومات ومناقشة بيان مشترك من المحتمل أن يصدر عن المجموعة.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم تأتي "تضامناً مع غزة التي تتعرض لدمار واسع النطاق جراء الغارات الإسرائيلية على مدى قرابة 5 أشهر".

وتتزايد المخاوف من تأثير هجمات الحوثيين على التجارة العالمية نتيجة التوترات في باب المندب والبحر الأحمر، المنطقة التي تشمل ممراً بحرياً حيوياً للتجارة العالمية.

و يؤثر أي تعطيل في حركة السفن سلباً على استقرار الأسواق العالمية وقدرة الدول على التبادل التجاري بسلاسة.