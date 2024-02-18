رئيس الوزراء الفلسطيني: ليس لدينا أي شريك في إسرائيل

(مصراوي)

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الأحد، من هشاشة الوضع في الأراضي الفلسطينية، قائلًا إن الحكومة الإسرائيلية أقامت نحو 700 حاجز عسكري في الضفة الغربية.

وقال أشتية، إن حركة المقاومة الإسلامية حماس جزء لا يتجزأ من الساحة السياسية الفلسطينية داعيًا إلى الاتحاد في الأجندة السياسية وإقامة الانتخابات.

وصرح أشتية، أن السلطة الفلسطينية لا تمتلك أي شريك في إسرائيل، داعيًا إلى وساطة طرف ثالث لحل مسألة حل الدولتين المستمرة منذ أكثر من 30 عامًا.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطينية بالانتقال إلى مرحلة جدية في مسألة حل الدولتين، قائلًا إن الفلسطينيين بحاجة إلى الاستقلال لا الخبز فقط.

وحذر أشتية من خطورة الأوضاع قائلًا إن الاحتلال الإسرائيلي يشن 4 حروب في المنطقة مما يتطلب تدخلًا عاجلًا.