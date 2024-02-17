قطر: نتوقع صفقة تبادل قريبا ونبذل كل ما في وسعنا للوصول إليها

مصراوي

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، إننا حققنا تقدما في الأسابيع الثلاثة الماضية بشأن اتفاق بالشرق الأوسط لكن واجهنا خلافات بالأيام الأخيرة.

وأضاف رئيس الوزراء، سوف نبذل كل ما في وسعنا للوصول إلى صفقة لتقليل المعاناة الإنسانية في غزة، موضحا أن هناك للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة والوقت ليس في صالحنا.

وتابع وزير الخارجي، أن هناك صعوبات في الجانب الإنساني في مسار المفاوضات، مضيفا أننا نتوقع صفقة تبادل قريبا ونبذل كل ما في وسعنا للوصول إليها، قائلا: "إذا تمكنا من تحديد حزمة إنسانية في الاتفاق سنكون قادرين على تجاوز العقبات".

وأكمل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، علينا أن نكون واقعيين بشأن التفاوض المتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيرا إلى عد تقدم في الحديث عن حل الدولتين.

وأضاف، أن هناك تزايد في الاستيطان والاستفزازات بالمواقع المقدسة، قائلا: "الفلسطينيون لهم الحق في اختيار من يمثلهم"، مشيرا إلى أنه عندما يتعلق الأمر بقتل الفلسطينيين هناك تخل عن مبدأ الصواب والخطأ.