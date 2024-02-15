حزب الله يطلق عشرات الصواريخ على الاحتلال

مصراوي

أعلن حزب الله اللبناني، أنه أطلق "عشرات صواريخ الكاتيوشا على شمالي إسرائيل"، ضمن ما وصفه بـ"رد أولي" على غارات إسرائيلية استهدفت الأربعاء منطقتين جنوبي لبنان.

وقال حزب الله اللبناني في بيان له، إنه نفذ هجمات عدة على بلدات ومناطق شمالي إسرائيل في إطار "رد أولي على مجزرتي النبطية والصوانة" والتي خلفت عدداً من القتلى المدنيين، مضيفاً أنه استهدف "مستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة شمالية إسرائيل، بعد الاشتباه في قصف يستهدف تلك المناطق، ومصدره لبنان.