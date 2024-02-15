نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع حصيلة الاعتقالات إلى نحو 7040 منذ بداية الحرب
بي بي سي
أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 20 فلسطينياً من مناطق عدة في بالضفة الغربية المحتلة، بينهم طفل وسجناء سابقون.
وأوضحت المؤسسة الفلسطينية أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى نحو 7040 حتى الآن.
وأشار النادي الفلسطيني إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تواصل تنفيذ ما سمّاها "جريمة الإخفاء القسري" بحقّ معتقلي غزة بعد مرور 132 يوماً على الحرب.
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