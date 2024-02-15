نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع حصيلة الاعتقالات إلى نحو 7040 منذ بداية الحرب

يطالب الفلسطينييون بإطلاق سراح السجناء من السجون ا

بي بي سي

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 20 فلسطينياً من مناطق عدة في بالضفة الغربية المحتلة، بينهم طفل وسجناء سابقون.

وأوضحت المؤسسة الفلسطينية أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى نحو 7040 حتى الآن.

وأشار النادي الفلسطيني إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تواصل تنفيذ ما سمّاها "جريمة الإخفاء القسري" بحقّ معتقلي غزة بعد مرور 132 يوماً على الحرب.