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BBC

نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع حصيلة الاعتقالات إلى نحو 7040 منذ بداية الحرب

07:15 م الخميس 15 فبراير 2024

يطالب الفلسطينييون بإطلاق سراح السجناء من السجون ا

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بي بي سي

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 20 فلسطينياً من مناطق عدة في بالضفة الغربية المحتلة، بينهم طفل وسجناء سابقون.

وأوضحت المؤسسة الفلسطينية أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى نحو 7040 حتى الآن.

وأشار النادي الفلسطيني إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تواصل تنفيذ ما سمّاها "جريمة الإخفاء القسري" بحقّ معتقلي غزة بعد مرور 132 يوماً على الحرب.

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BBC
نادي الأسير الفلسطيني ارتفاع حصيلة الاعتقالات قوات الاحتلال الإسرائيلية طوفان الأقصى حرب غزة جريمة الإخفاء القسري معتقلي غزة أخبار BBC

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