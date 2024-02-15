صحة غزة: قوات الاحتلال حولت مجمع ناصر لثكنة عسكرية

(مصراوي)

قالت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي حولت مجمع ناصر الطبي إلى ثكنة عسكرية بعد اقتحامه لمجمع ناصر الطبي الذي هدم سوره الجنوبي.

وأفادت وزارة الصحة، أن قوات الاحتلال استهدفت مقر الإسعاف وخيام النازحين بالمستشفى، وجرفت المقابر الجماعية داخل مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وصرحت وزارة الصحة، أن قوات الاحتلال أجبرت من تبقى من النازحين وعائلات الطواقم الطبية بمستشفى ناصر على إخلاء المستشفى.

ونقلت وزارة الصحة، أن قوات الاحتلال طلبت من إدارة مستشفى ناصر، نقل المرضى بما فيهم مرضى العناية المركزة والحضانات إلى المبنى القديم.

وحذرت حركة حماس، في وقت سابق من كارثية الوضع الإنساني الذي يتعرض له النازحون والأطقم الطبية والجرحى في مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي قطاع غزة.