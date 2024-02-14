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BBC

"تهديد للأمن القومي".. تقارير استخباراتية أمريكية تحذر من قدرات روسية سرّية

08:37 م الأربعاء 14 فبراير 2024

مايك تورنر

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وكالات

قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي "الكونجرس" مايك تورنر، اليوم الأربعاء، إن اللجنة قدمت لأعضاء الكونجرس معلومات تتعلق بتهديد خطير للأمن القومي الأمريكي.

وطالب تورنر الرئيس الأمريكي جو بايدن برفع السرية عن المعلومات المتعلقة بالتهديد.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدرين مطلعين، قولهم إن، التهديد الذي يشير إليه رئيس لجنة الاستخبارات بالكونجرس يتعلق بمعلومات شديدة الحساسية حول روسيا.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن تورنر بعث برسالة عاجلة إلى أعضاء الكونجرس يؤكد فيها أن الأمر "يتعلق بقدرة عسكرية أجنبية مزعزعة للاستقرار"، مشيرة إلى أن أحد المصادر التي اطلعت على المعلومات، يشير إلى أنها "قدرة روسية مقلقة ومزعزعة للاستقرار علمنا بها مؤخرا".

ولفت تورنر إلى أن أبلغ لأعضاء الكونجرس بأن لجنة الاستخبارات صوتت أمس الثلاثاء على رفع السرية عن معلومات بغرض مراجعتها من قبل المشرعين، مشيرا إلى أن لديهم الوقت الكافي لمناقشتها بين اليوم الأربعاء والجمعة المقبلة.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، إنه دعا إلى عقد اجتماع مع كبار المشرعين في لجان الأمن القومي، قبل أن يكشف تورنر عما أسماه بـ "تهديد الأمن القومي الخطير".

ونوّه سوليفان إلى أنه تواصل هذا الأسبوع مع "عصابة الثمانية"؛ للحصول على إحاطة شخصية مع المجموعة السرية، موضحا أنه تم تحديد موجزا للرض على "عصابة الثمانية".

وتتألف "عصابة الثمانية" والتي اكتسبت لقبها نظرا للسرية التي تتمتع بها، من 8 من أعضاء الكونجرس الأمريكي، تنقسم بين 4 أعضاء في مجلس النواب و4 في مجلس الشيوخ.

وينص قانون الأمن القومي الأمريكي لعام 1947، على ضرورة إخطار المجموعة بجميع العمليات الاستخباراتية التي يوجه بتنفيذها الرئيس الأمريكي والسلطة التنفيذية.

كذلك أبدى سوليفان اندهاشه من تصرف رئيس لجنة الاستخبارات في الكونجرس، بعدما أعلن عن المعلومات قبل الاجتماع بمسؤولي المخابرات والعسكريين غدا الخميس.

مايك تورنر رئيس لجنة الاستخبارات مجلس النواب الأمريكي قدرات روسية سرية تقارير استخباراتية أمريكية

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