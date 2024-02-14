ماكرون يدعو نتنياهو لفتح المعابر وطريق برّي من الأردن لإدخال المساعدات إلى غزة

بي بي سي

شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ضرورة فتح ميناء أسدود، وطريق برّي مباشر من الأردن وكل المعابر، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعرب ماكرون، عن معارضة فرنسا الصارمة لشنّ هجوم إسرائيلي على رفح، لافتًا إلى الحاجة الملحة للتوصل دون مزيد من التأخير إلى اتفاق بشأن وقف لإطلاق النار.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إحراز أي تقدم في المفاوضات الخاصة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مرتبط بتغير مواقف حماس.

وتابع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأربعاء، أن نتنياهو يؤكد أن إسرائيل لن تخضع لمطالب حماس والتي وصفها بالغير معقولة.