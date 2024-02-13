بعدما طالب الاحتلال بإخلائه.. حماس تحذر من مجزرة محتملة بمستشفى ناصر في خانيونس

وكالات

حذرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الثلاثاء، من ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمة بحق النازحين بمستشفى ناصر في خانيونس جنوبي قطاع غزة، بعد أن طالبهم بمغادرة المستشفى.

وقالت حماس، إن تمركز قوات الاحتلال قرب البوابة الشمالية لمستشفى ناصر في خانيونس والطلب من النازحين مغادرته، يُنذر بعزم الاحتلال ارتكاب جريمة بحق المواطنين النازحين في المستشفى، والذين يتعرضون لإطلاق نار مستمر طوال الأيام الماضية.

ودعت حماس هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك الفوري لحماية النازحين ومجمع ناصر الطبي الذي يتعرض لتهديد مباشر من قوات الاحتلال، في وقت يعاني فيه من نقص حاد في المستلزمات الطبية والدوائية.