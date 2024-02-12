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BBC

مسؤول إسرائيلي: حماس لن تجد مكانًا آمنًا في غزة

02:32 م الإثنين 12 فبراير 2024

حركة حماس

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(مصراوي)

قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، اليوم الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي سيواصل الضغط العسكري على حركة حماس حتى إعادة جميع الأسرى المحتجزين منذ الـ7 من أكتوبر.


وأفاد ليفي، أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس لا تزال تحتجز 134 أسيرًا إسرائيليًا، مشيرًا إلى اعتقاده بمقتل 31 شخصًا منهم على الأقل.

وخاطب ليفي الأمم المتحدة في حديثه، قائلًا إن المنظمة أمامها خياران إما إنقاذ حركة حماس أو إنقاذ المدنيين، مطالبًا وكالات الأمم المتحدة بإجلاء المدنيين من أماكن القتال في أقرب وقت.


وزعم ليفي في بيانه، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استطاع القضاء على نصف قدرات حركة حماس القتالية خلال الحرب التي دخلت شهرها الخامس، قائلًا إن إسرائيل لا تستطيع وقف حربها في الوقت الحالي.


وطالب ليفي الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن يلتزم بالقضاء على حركة حماس لا دعمها، مهددًا الحركة بأنها لن تجد مكانًا آمنًا في غزة.

حركة حماس غزة طوفان الأقصى

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