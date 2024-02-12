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BBC

أشتية يدين قرار إغلاق مكتب الأونروا في القدس

11:21 ص الإثنين 12 فبراير 2024

محمد اشتية

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(مصراوي)

أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الاثنين، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق مكتب منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس.

وقال أشتية، إنه يتوجب على الدولة المطالبة بحل الدولتين محاربة الاستيطان بجميع أشكاله، وسط استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم الإبادة ومحاولات تهجير الشعب الفلسطيني في غزة.

واتهمت إسرائيل الأونروا في وقت سابق بتورط عدد من موظفيها في هجوم الـ7 من على جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة، وهو ما نفته الأونروا وفتحت تحقيقًا لكشف ملابسات الاتهامات الإسرائيلية.

وعلقت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى تجاوز عددهم الـ12 دولة تمويل وكالة الأونروا بناء على الاتهامات الإسرائيلية.

محمد أشتية مكتب الأونروا إغلاق مكتب الأونروا القدس

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