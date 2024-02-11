مسؤول أمريكي: بايدن يريد صفقة تبادل تضمن تحرير الأسرى وتحقيق هدنة

مصراوي

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي، اليوم الأحد، قوله إن الرئيس جو بايدن أخبر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يريد أن يرى صفقة تبادل إذا كان من الممكن سد الفجوات مع حركة حماس.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن بايدن أبلغ نتنياهو أن الولايات المتحدة لا تدعم العملية في رفح في ظل الظروف الحالية، مشيرا إلى أن المسؤولين الإسرائيليين أوضحوا أنهم لن ينفذوا عملية في رفح جنوبي قطاع غزة دون إجلاء المدنيين.

وأكد المسؤول الأمريكي أن بايدن يريد صفقة تبادل تضمن تحرير الأسرى وتحقيق هدنة تسمح بإدخال مساعدات.