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اتفاق أمريكي تركي على انسحاب قوات كردية من منبج

08:30 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

مدينة منبج السورية

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وكالات
نقلت وكالة رويترز عن مصدر بالمعارضة السورية، أن الولايات المتحدة وتركيا توصلتا لاتفاق على انسحاب قوات كردية سورية من منبج.
كانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قالت إننا لا نخطط لإعادة انتشار قواتنا في سوريا أو تعزيزها في الوقت الراهن.
وأضافت وزارة الخارجية، أن سقوط نظام الأسد يظهر إلى أي مدى جرى إضعاف إيران وحزب الله، موضحا أنها ليس لديها تواصل مباشر مع هيئة تحرير الشام ولكنها تبعث لها الرسائل عبر نظرائنا وأطراف أخرى.
وأكملت: "قواتنا الجوية ضربت أكثر من 75 هدفا لتنظيم الدولة في 5 مواقع مختلفة في البادية السورية".

قوات كردية منبج سوريا أمريكا تركيا
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