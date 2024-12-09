من هو محمد البشير رئيس الحكومة السورية الانتقالية؟

كتبت- سلمى سمير:

في خطوة مهمة في مسار الصراع السياسي السوري، تم تكليف محمد البشير بتولي رئاسة الحكومة الانتقالية في سوريا، لتكون هذه الخطوة بمثابة نقطة تحول في ظل الأوضاع الداخلية والخارجية المعقدة التي تمر بها البلاد. فما هي خلفية محمد البشير؟ وما هي مؤهلاته السياسية والإدارية التي تجعله مؤهلاً لتولي هذا المنصب في هذا الوقت العصيب؟



جاء تعيين البشير، بعد اجتماع مع القائد العسكري في إدارة عمليات المعارضة المسلحة، أحمد الشرع المعروف بـ" محمد الجولاني"، ورئيس وزراء حكومة النظام السابق محمد الجلالي، الذي تولى تسيير شؤون الحكومة في مراحل سابقة،حيث الاجتماع تناول ترتيبات نقل السلطة بهدف تجنب انهيار النظام السياسي في سوريا وتحقيق انتقال سلس للحكم.

من هو محمد البشير؟

وُلد البشير في محافظة إدلب في منطقة جبل الزاوية عام 1983، وهو شخصية بارزة في المنطقة الشمالية الغربية من سوريا، ويحمل شهادة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية.

تخصص البشير في قسم الاتصالات من جامعة حلب عام 2007، إضافة إلى ذلك، حصل على شهادة في الشريعة والقانون من جامعة إدلب في عام 2021، مما يعكس تنوعًا في مجالات تخصصه العلمي.

مسيرته المهنية

بدأ البشير حياته المهنية في القطاع الصناعي، حيث عمل رئيسًا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة الروسية للغاز في عام 2011، وواصل تطوير مسيرته المهنية في القطاع الحكومي، إذ شغل منصب مدير شؤون الجمعيات في وزارة التنمية والشؤون الإنسانية التابعة لحكومة الإنقاذ في إدلب في عام 2022.

ثم جاء منصبه الأبرز هذا العام، حيث تم تعيينه رئيسًا لمجلس وزراء حكومة الإنقاذ في إدلب، بعد أن قاد دورتها السابعة في مطلع عام 2024. والآن، يكلف البشير بقيادة الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، التي تأتي بعد إسقاط حكومة بشار الأسد في الـ8 من ديسمبر 2024.

حكومة الإنقاذ

تأسست حكومة الإنقاذ في عام 2017 على يد هيئة "تحرير الشام" التي يقودها الجولاني، وكان يترأس حكومتها حينها محمد الشيخ وكان الهدف منها إدارة مناطق خاضعة للفصائل المسلحة السورية، خاصة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي.

في بداياتها، شملت حكومة الإنقاذ 11 حقيبة وزارية، وفي وقت لاحق، تولى محمد البشير منصب وزارة التنمية بين 2022 و2023، قبل أن يتم تعيينه رئيسًا للحكومة في بداية عام 2024.

ويأتي تكليف البشير بتشكيل الحكومة الانتقالية في وقت حساس، حيث تهدف الفصائل المسلحة إلى تنظيم المرحلة المقبلة، بعد سقوط الحكومة الحالية في سوريا وهروب الرئيس بشار الأسد من البلاد وإعلان الجيش السوري رسميا سقوط النظام.