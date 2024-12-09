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الآلاف يتوافدون نحو سجن صيدنايا بحثا عن ذويهم المعتقلين

11:43 ص الإثنين 09 ديسمبر 2024

سجن صيدنايا

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وكالات


أفادت قناة العربية/ الحدث، بأن الآلاف يتوافدون نحو سجن صيدنايا في سوريا بحثا عن ذويهم المعتقلين في سجون الرئيس السوري الهارب بشار الأسد.

ونجحت الفصائل السورية المسلحة في السيطرة على السجن وإطلاق سراح الآلاف من المعتقلين من الطوابق العلوية، لكن الطوابق السفلية الثلاثة، المعروفة باسم السجن الأحمر، والسجن الأبيض، والسجن الأصفر، لا تزال تحت الأرض ومعزولة عن الخارج، فيما يواجه المعتقلون فيها ظروفا مأساوية.

سجن صيدنايا سوريا بشار الأسد هروب بشار الأسد الفصائل السورية المسلحة
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