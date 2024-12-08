العثور على سرداب مُحصن أسفل منزل شقيق الأسد بدمشق.. فيديو

وكالات

أظهر مقطع فيديو نشرته الفصائل المسلحة في سوريا، ما تقول إنه سرداب أسفل منزل ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وبيّنت اللقطات، مرافق سرداب وممرات سرية محصنة بأبواب حديدية تحت الأرض داخل منزل ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة بالجيش السوري.

وأشار مصوّر الفيديو، إلى أن السرداب يقع في الطابق الثاني تحت الأرض، موضحا أنه يضم غرفا ومكاتب وعلبا فارغة لساعات وأسلحة.

واقتحمت الفصائل السورية المسلحة، منزل ماهر الأسد في العاصمة دمشق عقب إعلان سقوط الرئيس السوري السابق والسيطرة عليها فجر اليوم.

واقتحمت أعداد من المواطنين السوريين أحد قصور بشار الأسد، وتجولوا بين غرفه وردهاته لالتقاط الصور.

ولا يزال مصير شقيق الرئيس السوري السابق مجهولا حتى الآن، كما لا يزال من غير الواضح إلى أين اتجه بعد سقوط حكم شقيقه.