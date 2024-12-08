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بعد فراره من سوريا.. بشار الأسد يصل إلى وجهته

08:06 م الأحد 08 ديسمبر 2024

بشار الأسد

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وكالات
أكد مصدر مسؤول في الكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته وصلوا إلى العاصمة الروسية موسكو.

وأشار المصدر في تصريحات لقناة "العربية"، إلى أن روسيا قدمت للأسد وعائلته حق اللجوء.

وكشفت بيانات لموقع "فلايت رادار"، أن طائرة تتبع الخطوط الجوية السورية يرجح أن الأسد استقلها، أقلعت من مطار دمشق تزامنا مع سيطرة الفصائل المسلحة على العاصمة السورية.
لكن في وقت لاحق، أشار تحديث للموقع، إلى أن طائرة أقلعت من اللاذقية وهبطت في موسكو.

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