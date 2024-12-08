بولندا تطالب رعاياها في سوريا بالمغادرة فورًا

وكالات

طالبت السفارة البولندية في دمشق، اليوم السبت، رعاياها الموجودين في سوريا إلى المغادرة فورا، كما دعت مواطنيها لعدم السفر لسوريا.

وتأتي الخطوة على خلفية تصاعد الاشتباكات بين الجيش السوري وبين الفصائل المسلحة، واشتداد القتال في مناطق سورية عدة.

وكانت دول عدّة من بينها مصر ددت مواطنيها إلى عدم السفر إلى سوريا، بسبب الأوضاع الأمنية.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم:"على ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها سوريا، وتصاعد حدة الاشتباكات الميدانية في بعض المناطق السورية، تدعو المواطنين المصريين المتواجدين والمقيمين في سوريا بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترا".

ودعتهم إلى"الالتزام بتعليمات السلطات السورية المختصة، وتجنب السفر إلى سوريا في الوقت الراهن، والبقاء على تواصل مستمر مع السفارة المصرية في دمشق".

ووفق البيان،"قامت وزارة الخارجية بتشكيل خلية أزمة لمتابعة مستجدات موقف الرعايا المصريين بسوريا على مدار الساعة"، مطالبة من جميع المصريين المقيمين والمتواجدين في سوريا بـ "سرعة تسجيل بياناتهم لتتمكن السفارة المصرية في دمشق من مراجعة ومتابعة أوضاعهم، والإطمئنان على أحوالهم، لاتخاذ ما يلزم".