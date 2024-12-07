الفصائل السورية المسلحة: نجهز مفاجآت لنظام الأسد في دمشق خلال ساعات

وكالات

قالت إدارة الشئون السياسية للفصائل السورية المسلحة، اليوم السبت، إنها لا تمتلك أي نية أو رغبة في استخدام الأسلحة الكيماوية أو أي أسلحة دمار شامل في أي ظرف من الظروف.

وأبدت الفصائل السورية المسلحة، استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي في كل ما يتعلق بمراقبة الأسلحة والمواقع الحساسة.

وأشار عضو إدارة الشؤون السياسية بالفصائل السورية في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إلى أن محافظات سوريا تتنفس الحرية مع قرب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

وأكد أن الفصائل المسلحة تجهز مفاجآت لنظام بشار في دمشق خلال ساعات، معربا عن أمله في أن تتمكن الفصائل من القبض على بشار الأسد قبل رحيله عن البلاد.

وذكرت مصادر محلية سورية، اليوم السبت، أن مناطق في العاصمة دمشق شهدت إغلاقا لعدد كبير من المحال التجارية وسط توتر وذعر وانقطاع للخدمات.

وأشارت المصادر في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن أسواق دمشق شهدت تهافتا على المواد الغذائية وفقدان أغلبها من الأسواق خاصة السكر والطحين.

وأوضحت المصادر أن حالة من الذعر انتشرت مع انسحاب جنود الجيش السوري من مواقعهم في محيط دمشق، لافتة إلى تقدم الفصائل المسلحة في ريف دمشق الغربي وانسحاب قوات النظام من مدن وبلدات بالغوطة الشرقية.

وكانت تقارير إعلامية، أفادت بأن أهالي مدينة دوما المركز الإداري لريف دمشق يدخلون إلى المقار الحكومية بعد انسحاب قوات النظام ووصول الفصائل المسلحة إلى مشارف العاصمة، وفق ما أوردته "الجزيرة مباشر" في بيان عاجل.