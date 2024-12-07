ترامب: أمريكا يجب ألا تتدخل في سوريا والأسد لا يستحق دعمنا

واشنطن - (أ ب)

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم السبت، إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتجنب الانخراط عسكريا في سوريا وسط هجوم للمعارضة وصل إلى ضواحي العاصمة، معلنا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "هذه ليست معركتنا".

جاءت أول تصريحات ترامب على حملة التقدم المثيرة للمتمردين فى سوريا أثناء وجوده في باريس لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام، وذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد لا يستحق الدعم الأمريكي للبقاء في السلطة.

ودعمت القوات العسكرية الروسية والإيرانية، إلى جانب حزب الله وفصائل أخرى متحالفة مع إيران، حكومة الأسد في حرب مستمرة حتى الآن منذ 13 عاما ضد الفصائل المسلحة التي تسعى للإطاحة به.

وأسفرت الحرب، التي بدأت كانتفاضة سلمية في غالبيتها في عام 2011 ضد حكم عائلة الأسد، عن مقتل نصف مليون شخص وتقسيم سوريا وجذب أكثر من ستة من الجيوش والميليشيات الأجنبية.