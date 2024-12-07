الشرطة الأمريكية تعثر على حقيبة ظهر مسلح قتل الرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد هيلث كير"

نيويورك- (أ ب)

قال مسؤولو الشرطة الأمريكية يوم الجمعة إن المسلح الذي قتل الرئيس التنفيذي لأكبر شركة للتأمين الصحي في الولايات المتحدة غادر على الأرجح مدينة نيويورك على متن حافلة بعد وقت قصير من ارتكاب جريمته التي هزت مجتمع الشركات الأمريكية، إلا أنه ترك شيئا وراءه وهو حقيبة ظهر تم اكتشافها في سنترال بارك.

وقال كبير المحققين جوزيف كيني للصحفيين إنه بعد ثلاثة أيام من إطلاق النار على الرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد هيلث كير" برايان تومسون، ما زالت الشرطة لا تعرف اسم المسلح أو مكان وجوده أو الدافع وراء القتل. وأشار إلى أن المحققين يبحثون فيما إذا كان مطلق النار موظفا ساخطا أو عميلا لشركة التأمين.

وأوضح كيني أن مقطع فيديو للمسلح وهو يهرب بعد إطلاقه النار يوم الأربعاء، أظهره وهو يركب دراجة إلى سنترال بارك ثم يستقل لاحقا سيارة أجرة إلى محطة حافلات تقدم رحلات إلى نيوجيرسي ورحلات من شركة جريهاوند للنقل البري إلى فيلادلفيا وبوسطن وواشنطن العاصمة.

وأوضح كيني أن الشرطة لديها مقطع فيديو يظهر الرجل وهو يدخل محطة الحافلات لكن لا توجد مقاطع فيديو تظهر خروجه، مما يجعلهم يعتقدون أنه غادر المدينة.

وأضاف: "إنها محطة حافلات مزدحمة للغاية، ونريد التأكد من أننا نحدد الحافلة الصحيحة. لكننا نعمل على ذلك الآن، فهذه كلها معلومات جديدة."

وقالت الشرطة إن المحققين عثروا يوم الجمعة على حقيبة ظهر في الحديقة كان يرتديها المسلح أثناء إطلاق النار، بعد عملية تمشيط واسعة النطاق للعثور عليها في منطقة شاسعة تضم بحيرات ومروجا وملاعب وغابات.

ولم تكشف الشرطة على الفور عما كانت تحتويه، إذا كانت تحتوي على أي شيء، لكنها قالت إنه سيتم تحليلها بحثا عن أدلة.