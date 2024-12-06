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ماكرون يوبّخ المعارضة بعد إسقاط الحكومة

12:00 ص الجمعة 06 ديسمبر 2024

إيمانويل ماكرون

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باريس - (د ب أ)

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المعارضة بالإضرار بالجمهورية بعد يوم من سقوط حكومة يمين الوسط.

وأشار الرئيس إلى أن اليمين المتطرف واليسار المتطرف اتحدا فيما وصفه بـ "جبهة مناهضة للجمهورية" وأكد "لن أتحمل مسؤولية السلوك الذي يتسم باللامسؤولية من جانب أشخاص آخرين"، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وكافح ماكرون بعد يوم من تصويت تاريخي بسحب الثقة في الجمعية الوطنية ترك فرنسا دون حكومة فعالة، وألقى باللائمة على خصومه من اليسار المتطرف في إسقاط حكومة ميشيل بارنييه.

وقال ماكرون، مشيرا إلى الحزب الاشتراكي الذي كان يدير الحكومة السابقة، والذي انحاز نوابه ضد الحكومة في التصويت على سحب الثقة: "إن القوى التي كانت تحكم فرنسا بالأمس قررت مساعدتهم".

وأضاف أنه لطالما اعترف بمسؤوليته، بينما يرغب البعض الآن في إلقاء اللائمة عليه في هذا الوضع.

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