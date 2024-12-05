تحطم مروحية تابعة للبحرية الفلبينية وإصابة 5 أفراد من طاقمها

مانيلا- (أ ش أ)

أعلنت البحرية الفلبينية اليوم الخميس عن تحطم مروحية تابعة لها في مطار "سانجلي" بمدينة كافيت، وإصابة 5 أفراد من طاقمها.

وقال المتحدث باسم البحرية جون بيرسي ألكوس - في تصريح لقناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "إن مروحية من طراز (إيه دبليو -109) تحطمت حوالي الساعة 10:18 صباح اليوم بالتوقيت المحلي أثناء محاولتها الهبوط في مطار سانجلي؛ مما أسفر عن إصابة طيارين اثنين وثلاثة من أفراد طاقمها بجروح طفيفة وكدمات".

وأشار المتحدث باسم "البحرية الفلبينية" إلى أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الحادث.